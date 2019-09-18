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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

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Минобороны России: США выгодны очаги напряженности в Сирии

18 сентября 2019, 12:35 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com
фото: pixabay.com

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев в среду, 18 сентября, заявил, что властям Соединенных Штатов Америки необходимы очаги напряженности в Сирии.

Мизинцев убежден, что США и их союзникам абсолютно безразлична судьба простых сирийцев. По его словам, очаги напряженности в САР нужны американцам лишь для обоснования своего незаконного присутствия на территории этой страны, передает сегодня днем ТАСС.

Генерал-полковник добавил, что везде, где есть американское присутствие, заметны голод, разруха, эпидемии и разгул криминала. Михаил Мизинцев отметил, что со стороны США нет никаких конструктивных шагов по расформированиюц "рассадника экстремизма".

ЕТ

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