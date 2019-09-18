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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

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Туркменским женщинам закрыта дорога к президенту

18 сентября 2019, 11:38 [ «Аргументы Недели» ]

В Туркмении запретили женщинам управлять автомобилями, проезжая по главной улице города Ашхабада. Как сообщили местные СМИ, машины, управляемые слабым полом, останавливаются сотрудниками полиции. После этого водительское удостоверение у женщин изымается, а транспортное средство направляется на штрафную стоянку.

Дорожная инспекция не пропускает ни один автомобиль. Женщины считают, что такое лишением их прав является безосновательным действием властей. Получить новое удостоверение или заменить его в связи с истечением срока женщинам не получается. Запрет введён с начала месяца. Причём большинство людей узнают об этом только от сотрудников полиции.

Никто не видел, где был опубликован запрет на проезд по центральной улице. Он активно стал работать только со Дня независимости страны. Власти пока отказываются давать какие-либо комментарии по этому поводу. При этом в стране гарантируется равноправие и соблюдение прав как мужчин, так и женщин. Причина ввода ограничений на управление транспортным средством женщинами никак не объясняется.

ПВ

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