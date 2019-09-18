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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

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Озвучен прогноз о массовом уничтожении ополченцев после возвращения Донбасса на Украину

18 сентября 2019, 11:46 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Alexander Ermochenko / globallookpress.com
фото: Alexander Ermochenko / globallookpress.com

В случае возвращения ДНР и ЛНР в состав Украины воевавших против Киева ополченцев ждет массовое уничтожение. Соответствующий прогноз на страницах отечественных интернет-СМИ озвучил луганский публицист Тихон Гончаров.

Штаб ВСУ сообщил о новых потерях армии Украины в ходе позиционных боев в Донбассе

Штаб ВСУ сообщил о новых потерях армии Украины в ходе позиционных боев в Донбассе

Эксперт в материале, опубликованном изданием «Новороссия», прокомментировал недавнее убийство в контролируемом Украиной Мариуполе бывшего ополченца ДНР Романа Джумаева. Если Донецк и Луганск вернутся под юрисдикцию Киева, такие расправы над представителями военных формирований республик примут массовый характер, предсказал Гончаров. По его мнению, мировое сообщество закроет глаза на преступления украинской стороны.

Ранее в среду сообщалось, что киевский штаб проинформировал о новых потерях армии Украины в зоне боевых действий в Донбассе.

 

ДЦ

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В мире

Штаб ВСУ сообщил о новых потерях армии Украины в ходе позиционных боев в Донбассе

Штаб ВСУ сообщил о новых потерях армии Украины в ходе позиционных боев в Донбассе

Вооруженные силы Украины понесли новые потери в ходе позиционных боев в зоне конфликта в Донбассе. Соответствующая информация содержится в сводке, распространенной штабом военной операции Киева в регионе.

В случае возвращения ДНР и ЛНР в состав Украины воевавших против Киева ополченцев ждет массовое уничтожение. Соответствующий прогноз на страницах интернет-СМИ озвучил луганский публицист Тихон Гончаров.

В случае возвращения ДНР и ЛНР в состав Украины воевавших против Киева ополченцев ждет массовое уничтожение…

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