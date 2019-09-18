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Представитель США на Украине нашёл плату за "агрессивные шаги России"
18 сентября 2019, 11:43 [ «Аргументы Недели» ]
Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор заявил, что введённых против России санкций "недостаточно". По его словам, существуют более широкие ограничительные меры.
"Санкций против России недостаточно, поскольку на протяжении этого времени мы не увидели, чтобы россияне покидали Донбасс или Крым", - передаёт слова Тейлора "Первый канал" Грузии.
Представитель США напомнил о более сильной антироссийской санкции. Тейлор добавил, что международное сообщество может исключить РФ из финансовой системы.
"Мы никогда этого не делали, но в случае ещё одного агрессивного шага это можно будет использовать", - пояснил он, отметив, что данным мира станет "разрушительной" для России и заставит страну за всё "заплатить".