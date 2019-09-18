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18 сентября 2019, 11:43 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор заявил, что введённых против России санкций "недостаточно". По его словам, существуют более широкие ограничительные меры.

МИД Украины: Западу трудно поддерживать санкции против России

"Санкций против России недостаточно, поскольку на протяжении этого времени мы не увидели, чтобы россияне покидали Донбасс или Крым", - передаёт слова Тейлора "Первый канал" Грузии.

Представитель США напомнил о более сильной антироссийской санкции. Тейлор добавил, что международное сообщество может исключить РФ из финансовой системы.

"Мы никогда этого не делали, но в случае ещё одного агрессивного шага это можно будет использовать", - пояснил он, отметив, что данным мира станет "разрушительной" для России и заставит страну за всё "заплатить".