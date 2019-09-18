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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

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Пользователи сети высмеяли Савченко из-за "романтичной" фотосессии в бирюзовом платье

18 сентября 2019, 11:46 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com
фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com
Пользователи сети высмеяли фотографии депутата Верховной рады Украины Надежды Савченко в длинном бирюзовом платье. Политик поучаствовала в "романтической" фотосессии во время отдыха Черногории.
 
Савченко позирует в наряде на фоне морских пейзажей. Многим интернет-активистам показалось, что подобный образ не соответствует внешности и характеру депутата, передает РИА "Новости".
 
Один из пользователей сети пошутил, что на прошлой неделе у него украли шторы и, вероятно, их "присвоила" Надежда. Другой "комментатор" отметил яркость моря и заявил, что на Украине в промзонах иногда не только вода, но и воздух бывает разноцветным.
ЕТ

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