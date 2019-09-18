Савченко позирует в наряде на фоне морских пейзажей. Многим интернет-активистам показалось, что подобный образ не соответствует внешности и характеру депутата, передает РИА "Новости"

Один из пользователей сети пошутил, что на прошлой неделе у него украли шторы и, вероятно, их "присвоила" Надежда. Другой "комментатор" отметил яркость моря и заявил, что на Украине в промзонах иногда не только вода, но и воздух бывает разноцветным.