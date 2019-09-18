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18 сентября 2019, 11:26 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

В американского городе Чикаго во время интервью с политиком и защитником Ирвинг парка от птиц произошёл неприятный инцидент. Однако он отшутился, отметив, что с его избирателями подобное происходит всё время, сообщает КП.

Член американской палаты представителей Джейми Андраде выступает за защиту от птиц, которые везде оставляют свои перья и продукты жизнедеятельности. Политик решили доказать свою правоту публично и пригласил журналистов. Во время беседы голуби "наглядно" показали, что готовы бороться за свои права.

Корреспонденты помогали политику очищать птичий помёт с головы после его пламенной речи о страданиях людей, которые вынуждены терпеть грязь, которую оставляют птицы. Видео с интервью сразу разлетелось по Сети.

"Случилось немыслимое ... Лорен Виктори из CBS 2 разговаривала с законодателем, который боролся за устранение проблемы, и стал жертвой этой проблемы прямо во время телесъемки", - сообщил телеканал "WBBM-TV".