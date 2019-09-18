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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

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Штаб ВСУ сообщил о новых потерях армии Украины в ходе позиционных боев в Донбассе

18 сентября 2019, 10:23 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Sergii Kharchenko / globallookpress.com
фото: Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Вооруженные силы Украины понесли новые потери в ходе позиционных боев в зоне конфликта в Донбассе. Соответствующая информация содержится в сводке, распространенной в интернете штабом военной операции Киева в регионе.

Бывший советник Путина рассказал о сдаче Порошенко территории Украины ДНР и ЛНР

Бывший советник Путина рассказал о сдаче Порошенко территории Украины ДНР и ЛНР

В штабе заявили, что боестолкновения произошли накануне в районе населенных пунктов Новотроицкое, Водяное, Павлополь, Зализное и Новотошковское. В результате погиб один украинский военный, еще двое ранены.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что Андрей Илларионов, бывший советник российского лидера Владимира Путина, рассказал о сдаче Петром Порошенко территории Украины самопровозглашенным ДНР и ЛНР.

 

ДЦ

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В мире

Штаб ВСУ сообщил о новых потерях армии Украины в ходе позиционных боев в Донбассе

Штаб ВСУ сообщил о новых потерях армии Украины в ходе позиционных боев в Донбассе

Вооруженные силы Украины понесли новые потери в ходе позиционных боев в зоне конфликта в Донбассе. Соответствующая информация содержится в сводке, распространенной штабом военной операции Киева в регионе.

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