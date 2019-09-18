Штаб ВСУ сообщил о новых потерях армии Украины в ходе позиционных боев в Донбассе

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18 сентября 2019, 10:23 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Вооруженные силы Украины понесли новые потери в ходе позиционных боев в зоне конфликта в Донбассе. Соответствующая информация содержится в сводке, распространенной в интернете штабом военной операции Киева в регионе.

В штабе заявили, что боестолкновения произошли накануне в районе населенных пунктов Новотроицкое, Водяное, Павлополь, Зализное и Новотошковское. В результате погиб один украинский военный, еще двое ранены.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что Андрей Илларионов, бывший советник российского лидера Владимира Путина, рассказал о сдаче Петром Порошенко территории Украины самопровозглашенным ДНР и ЛНР.