В Совфеде прокомментировали слова Пристайко об эффективности санкций

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18 сентября 2019, 10:18 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Сенатор от Севастополя, член комитета Совфеда по международным делам Ольга Тимофеева оценила слова министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко об эффективности санкций против России.

Ранее Пристайко сообщил, что западным партнерам Киева трудно поддерживать ограничения в отношении РФ. Он также заявил, что санкции наносят российской экономике вред, что заставляет Москву "двигаться в правильном направлении".

В беседе с RT Тимофеева отметила, что ограничения со стороны Запада фактически стали катализатором, который заставил Россию опираться на свои ресурсы и развивать их, что в будущем обеспечит стране прорыв. Если рассматривать этот вопрос в таком ключе, то санкции можно трактовать как позитивный момент.

Сенатор, однако, понимает, что Пристайко имел в виду не это – по мнению украинского дипломата, ограничения против РФ должны продолжаться как метод давления. Тимофеева добавила, что на самом деле Европа терпит от санкций большие убытки, чем Россия.