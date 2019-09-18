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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

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Врачи удалили мужчине десятисантиметровый "дьявольский" рог

18 сентября 2019, 09:56 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com
фото: pixabay.com

В Индии жителю города Сагар (штат Мадхья-Прадеш) удалили роговую кератому или так называемый "дьявольский рог", размер которого составил более десяти сантиметров.

Согласно источнику, новообразование появилось на голове 74-летнего мужчины примерно пять лет назад после того, как он ей ударился. По словам пациента, нарост не доставлял никаких неудобств, но он просил парикмахера иногда его подпиливать, пишет издание "Daily Mail".

После того, как опухоль сильно выросла, мужчина принял решение удалить её. Отмечается, что операция прошла успешно, сейчас пациент проходит курс реабилитации.

Кератома является доброкачественным новообразованием.

БА

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