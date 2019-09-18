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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

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Экс-глава внешней разведки Украины придумал план завладения российским Крымом

18 сентября 2019, 09:45 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Serguei Fomine / globallookpress.com
фото: Serguei Fomine / globallookpress.com

Николай Маломуж, бывший руководитель Службы внешней разведки Украины, рассказал, как Киев сможет «вернуть» Крым. По данному вопросу Маломуж высказался в разговоре со СМИ.

Единственный возможный сценарий нападения Украины на Крым раскрыл эксперт НАТО

Единственный возможный сценарий нападения Украины на Крым раскрыл эксперт НАТО

По словам собеседника журналистов, Украине при поддержке Запада необходимо стать мощной державой. Если данная задача будет выполнена, Крым сам вернется назад, процитировал Николая Маломужа интернет-ресурс «Политнавигатор». Экс-разведчик добавил, что киевская власть должна предоставить жителям полуострова возможности для ведения бизнеса, которых нет в России.

Ранее сообщалось, что американский эксперт раскрыл единственный возможный сценарий нападения украинской армии на Крым.

 

ДЦ

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