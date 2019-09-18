Экс-глава внешней разведки Украины придумал план завладения российским Крымом

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18 сентября 2019, 09:45 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Serguei Fomine / globallookpress.com

Николай Маломуж, бывший руководитель Службы внешней разведки Украины, рассказал, как Киев сможет «вернуть» Крым. По данному вопросу Маломуж высказался в разговоре со СМИ.

По словам собеседника журналистов, Украине при поддержке Запада необходимо стать мощной державой. Если данная задача будет выполнена, Крым сам вернется назад, процитировал Николая Маломужа интернет-ресурс «Политнавигатор». Экс-разведчик добавил, что киевская власть должна предоставить жителям полуострова возможности для ведения бизнеса, которых нет в России.

Ранее сообщалось, что американский эксперт раскрыл единственный возможный сценарий нападения украинской армии на Крым.