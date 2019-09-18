Комиссия Парламента Латвии одобрила автоматическое гражданство для детей неграждан

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18 сентября 2019, 09:14 [«Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, спецкор в странах Прибалтики ]

фото: via www.imago-images.de / globallookpress.com

С 2020 года все новорожденные Латвии, возможно, будут автоматически получать гражданство. В том случае, если родители не выберут гражданство другой страны.

Данный законопроект перед вторым чтением одобрила Комиссия Сейма по правам человека и общественным делам.

Законопроект об автоматическом гражданстве для детей неграждан подготовил, в конце своего президентского срока, Раймонд Вейонис. По действующим сейчас правилам, ребенок неграждан может стать гражданином, если такое пожелание выскажет хотя бы один из родителей. Экс-президент считает, что гражданство новорожденным должно выдаваться автоматически, и новые неграждане не должны появляться. Для того, чтобы законопроект был принят, он должен еще пройти два чтения в Сейме.

Вопрос с негражданами в Латвии всегда стоял остро. С чего все началось? Когда «поделили» жителей Латвии на граждан и неграждан?

Данную ситуацию объясняет евродепутат от Латвии Татьяна Жданок.

«Сразу после восстановления независимости ЛР, вопреки прежним обещаниям Народного Фронта Латвии, население страны оказалось разделено на неравноправные категории. Уже в середине октября 1991 года Верховный Совет принял постановление «О восстановлении прав граждан Латвийской Республики и основных условиях натурализации». Гражданство Латвии было признано только за гражданами довоенной Латвийской Республики и их потомками. Остальные постоянные жители оставались лицами без гражданства. Постановление от 15 октября 1991 года не только предусматривало разделение населения на граждан и неграждан, но и предлагало принципы будущей натурализации. Однако, желание латышской политической элиты, как можно дольше сохранять деление на граждан и неграждан привело к тому, что право получить гражданство путем индивидуальной натурализации у большинства неграждан появилось только в 1999 году».