Глава МИД Латвии осудил решение московского суда по делу актера Устинова

//В мире 13+

18 сентября 2019, 09:05 [«Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, спецкор в странах Прибалтики ]

фото: Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич раскритиковал решение московского суда, согласно которому 3,5 колонии получил российский актер Павел Устинов, который был обвинен в нападении на бойца ОМОНа.

«Очень грустно видеть продолжение неоправданных репрессий в России. Надеюсь, приговор, вынесенный московским судом актеру Павлу Устинову, будет отменен, и он будет освобожден, а Совет Европы и ОБСЕ должны отслеживать и обсуждать этот и другие случаи», - написал глава МИД Латвии в социальных сетях.

Министр призвал европейские организации пристально следить за подобными процессами и не допускать подобных репрессий со стороны российских властей.

Как уже сообщалось, Устинов стал фигурантом дела, связанного с летними протестами в Москве. По версии следствия, 3 августа сотрудник Росгвардии пытался задержать Устинова, но тот сопротивлялся, из-за чего правоохранитель вывихнул плечевой сустав. Актер виновным себя не считает.