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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

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МИД Украины: Западу трудно поддерживать санкции против России

18 сентября 2019, 09:35 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com
фото: pixabay.com

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что западным странам с каждым разом всё сложнее придерживаться антироссийских санкций. По его словам, ограничительные меры против России "не идеальны".

"И даже если западные санкции не идеальны и для наших западных партнеров все сложнее поддерживать их - они наносят вред российской экономике. И это побуждает россиян двигаться в правильном направлении", - пояснил министр немецкому изданию "WELT".

Пристайко считает, что отступление Запада от соблюдения санкционной политики вызвано восстановлением полномочий РФ в ПАСЕ и призывами возвратить её участие в саммите "Большой восьмёрки".

Глава министерства напомнил, что Зеленский намерен вернуть украинских граждан и не собирается отдавать России свои территории. По его словам, президент Украины "хочет добиться подлинного прогресса в течение полугода, а чего хочет Кремль пока неизвестно".

БА

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