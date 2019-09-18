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18 сентября 2019, 08:33 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Жители Китая пришли в ужас, заметив в реке Янцзы гигантского "черного монстра". Согласно последней информации осведомленных источников, нечто, напоминающее змею, достигало в длину не менее 18 метров.

Очевидцы отметили, что непонятное "существо" плавало у поверхности воды неподалеку от крупнейшей в мире гидроэлектростанции "Три ущелья", передает "Свободная пресса".

Никто не мог установить происхождение этого "монстра". Многие уверяли, что его движения говорили о том, что это огромная змея. Как сообщают "Известия", впоследствии рабочие решили поймать "чудовище" и были невероятно удивлены, когда из воды вытащили кусок резиновой ленты, используемой для создания надувных лодок.