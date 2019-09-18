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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

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Автомобиль протаранил вестибюль башни Trump Plaza в штате Нью-Йорк

18 сентября 2019, 07:15 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com
фото: pixabay.com
Утром в среду, 18 сентября, стало известно, что автомобиль протаранил вестибюль высотки Trump Plaza, расположенной в штате Нью-Йорк. В результате случившегося травмы получил один человек.
 
Происшествие случилось в городе Нью-Рошелл, который расположен в 26 км от Нью-Йорка. Ранения в результате аварии получил человек, который находился в вестибюле высотки.
 
Полиция города полагает, что авария произошла случайно. Ведется расследование, сообщает телеканал CBS News.
 
Репортер канала Тони Айелло в свою очередь сообщил, что водитель после случившегося вышел из машины и спокойно сел на диван в лобби.
ЕТ

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