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Принцесса Шарлотта рассказала о четвертой беременности мамы

17 сентября 2019, 19:26 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети
Фото: соцсети

Четырехлетняя дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон принцесса Шарлотта случайно проболталась в школе о семейной тайне. По словам малышки, в их семье скоро может появиться ещё один ребенок.

Кейт Миддлтон научит Меган Маркл быть принцессой

Кейт Миддлтон научит Меган Маркл быть принцессой

Официального подтверждения слухам о четвёртой беременности герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон в Букингемском дворце ещё не дали. Однако принцесса Шарлотта, которая в сентябре пошла в подготовительный класс, рассказала одноклассникам, что скоро у неё появится сестрёнка, передаёт Мир24. О разговоре школьников журналистам рассказала помощница учителя. Ранее Кейт Миддлтон признавалась, что хотела бы иметь четырёх детей.

 

АБ

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