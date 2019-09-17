Генпрокуратура Латвии возобновила следствие по делу Херберта Цукурса, обвиняемого в геноциде евреев во время ВОВ

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17 сентября 2019, 16:15 [«Аргументы Недели», Татьяна Тимука, спецкор в странах Прибалтики ]

фото: pixabay.com

В октябре 2018 года Генпрокуратура Латвии завершила начатый в 2006 году уголовный процесс о возможном участии латвийского авиатора Херберта Цукурса в уничтожении евреев. Данный факт вызвал возмущение общественности. Правоохранительные органы Латвии вынуждены были начать проверку по данному делу. Восстановлено досудебное следствие.

Прокурор по особо важным делам Модрис Адлерс отменил решение прокуратуры об окончании уголовного дела Цукурса. В деле восстановлено досудебное следствие.

Уголовный процесс был начат в 2006 году по 71-й статье Уголовного закона о геноциде. В рамках этого процесса расследовалось участие Херберта Цукурса в команде Арайса. В ходе уголовного процесса было доказано, что Цукурс 14 июля 1941 года в звании полковника начал в службе в «команде Арайса». Сначала Цукурс был помощником Арайса, а позднее – ответственным за эксплуатацию и ремонт служебных автомобилей, хранения вооружения.

Латвийская прокуратура не доказала причастности Цукурса к массовым убийствам евреев. Даже тот факт, что «команда Арайса» участвовала в карательных операциях против мирного населения, не убедили правоохранительные органы Латвии в том, что Цукурс был пособником нацистов. И даже свидетели по его делу …. Прошли «незаметно» в Латвии.

В октябре 2018 года правоохранительные органы Латвии прекратили дело о преступлениях Цукурса. Пособник фашистов был «обелен». Более того, у националистов Латвии была идея похоронить «зверя», как героя.

Но прокурор Латвии по особо важным делам Модрис Адлерс отменил решение прокуратуры об окончании уголовного дела. Почему?

Комментирует специально для «Аргументов Недели» политик Андрей Мамыкин.

«Сложно сказать – почему? Я не прокурор по особо важным делам. Но, когда дело было прекращено, то возник резонанс. Авторитетные еврейские организации в мире высказались по данному поводу. И в прессе тоже. Возможно, что это и сыграло роль. Цукурс во всем мире преступник. И мне жаль, что официальная Латвия этого не понимает. Жаль. Что тут можно сказать? Очередной раз «вступили», простите в фекалии. Для всего мира нацисты – преступники, а для Латвии? Нет? Так получается? То, что творил Цукурс – преступления перед людьми. Я рад, что дело возобновили. Лучше поздно, чем никогда. Возможно, правда восторжествует. И если это произойдет, то я буду первым, кто скажет доброе слово о прокуратуре Латвии. Ждем результатов».

Ясно одно, военные преступления против человечества не имеют срока давности. И правда нужна уже не мертвым, а правда нужна живым. Иначе, как тогда жить?