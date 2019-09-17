Зеленский объявил выговор двум заместителям главы офиса президента Украины

Во вторник, 17 сентября, стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский объявил выговор первому заместителю и замруководителя офиса главы государства Сергею Трофимову и Кириллу Тимошенко.

Выговор был объявлен за ненадлежащую организацию рабочей поездки украинского лидера в Днепропетровскую область, сообщает РИА "Новости"

В указе не уточняется, за что именно чиновники получили выговор, а Кирилл Тимошенко в свою очередь заявил, что подробности о причинах вынесения выговора не являются публичной информацией. Он, однако, подтвердил, что это связано с организацонными моментами.