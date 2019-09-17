Путин заявил о недопустимости пересмотра итогов Второй мировой войны

По словам Путина, позиции России и Израиля по данному вопросу едины – любые попытки пересмотра итогов войны, искажения истины, а также оправдания фашизма являются недопустимыми. Глава РФ подчеркнул, что чем дальше события Второй мировой войны, тем выше государственная и личная ответственность за то, чтобы ее подвиги и уроки не были забыты, передает РИА "Новости"

Российский лидер также напомнил, что когда были осуществлены попытки пересмотреть итоги Второй мировой войны, почти единственными организациями, которые публично выступили против них, были еврейские организации Европы и в Прибалтийских странах.