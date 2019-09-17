Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//В мире 13+

Путин заявил о недопустимости пересмотра итогов Второй мировой войны

17 сентября 2019, 15:49 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Kremlin Pool/via Globallookpress.com
фото: Kremlin Pool/via Globallookpress.com
Президент России Владимир Путин во вторник, 17 сентября, на конгрессе всемирного учредительного фонда "Керен ха-Йесод" в Москве заявил, что пересмотр итогов Второй мировой войны недопустим.
 
По словам Путина, позиции России и Израиля по данному вопросу едины – любые попытки пересмотра итогов войны, искажения истины, а также оправдания фашизма являются недопустимыми. Глава РФ подчеркнул, что чем дальше события Второй мировой войны, тем выше государственная и личная ответственность за то, чтобы ее подвиги и уроки не были забыты, передает РИА "Новости".
 
Российский лидер также напомнил, что когда были осуществлены попытки пересмотреть итоги Второй мировой войны, почти единственными организациями, которые публично выступили против них, были еврейские организации Европы и в Прибалтийских странах.
ЕТ

//картина дня

Новый министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал об имеющейся "формуле Зеленского" по прекращению конфликта в Донбассе. Глава МИД Украины "расшифровал"…

Общество

Депутат Госдумы: для России актуальнее сокращать рабочие часы, а не дни

Депутат Госдумы: для России актуальнее сокращать рабочие часы, а не дни

Первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко во вторник заявил, что для россиян будет более актуальным сокращение рабочих часов, а не дней.

Во вторник, 17 сентября, стало известно, что "Газпром" уложил по дну Балтийского моря, 1989 километров газопровода "Северный поток – 2". Подчеркивается, что строительство завершено на 81 процент.

Во вторник, 17 сентября, стало известно, что "Газпром" уложил по дну Балтийского моря, 1989 километров газопровода…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

В октябре 2018 года Генпрокуратура Латвии завершила начатый в 2006 году уголовный процесс о возможном участии авиатора Херберта Цукурса в уничтожении евреев. Данный факт…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

СМИ узнали, что актриса Анастасия Заворотнюк в Германии перенесла трепанацию черепа. Во время операции ей удалили опухоль. В Германии Заворотнюк лечилась в апреле и после…

//новости ан

Не все родственники режиссера Федора Бондарчука смогут приехать в Санкт-Петербург на его свадьбу с Паулиной Андреевой. Петербург - родина возлюбленной Бондарчука. Cвадьбу…

//новости ан

Актер и режиссер Кирилл Плетнев знает о новых отношениях бывшей жены Нино Нинидзе. "Это ее жизнь, она — свободный человек", - отреагировал на роман Нино Нинидзе…

//новости ан