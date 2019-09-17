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Кейт Миддлтон научит Меган Маркл быть принцессой

17 сентября 2019, 15:47 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети
Фото: соцсети

Меган Маркл наконец обратила внимание на то, что теряет популярность среди британских подданных и решила исправить ситуацию. Помогать ей в этом будет Кейт Миддлтон.

Меган Маркл присмотрела особняк в Калифорнии

Меган Маркл присмотрела особняк в Калифорнии

Отмечается, что герцогиня Сассекская планирует пересмотреть своё поведение, стиль, привычки и общение с подданными. При этом Кейт Миддлтон выразила согласия помочь супруге принца Гарри с возникающими у той проблемами касательно королевского этикета, правил поведения, выбора одежды, а также со многими другими тонкостями, передаёт Мир24.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Меган Маркл и принц Гарри настолько устали от негативного внимания к своей семье, что задумались о переезде в США.

АБ

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