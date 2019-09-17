В МИД Чехии отреагировали на протест Украины из-за визита делегации в Крым

Представитель Министерства иностранных дел Чехии Зузана Штихова днем во вторник, 17 сентября, отреагировала на протест посольства Украины в связи с посещением Республики Крым чешской делегацией.

Штихова подчеркнула, что поездка проходила в частном порядке и не имела никакого отношения к официальному визиту, передает РИА "Новости" . Дипломат добавила, что законы Чехии нарушены не были.

Напомним, накануне посольство Украины в Праге выразило протест в связи с посещением Крыма "делегацией из Чехии", в составе которой были экс-замглавы компартии республики Йозеф Скала, писательница Ленка Прохазкова, заместитель руководителя Экономической палаты города Усти-над-Лабем Йиржи Калах, а также гражданский активист Марек Обртел.