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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

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В МИД Чехии отреагировали на протест Украины из-за визита делегации в Крым

17 сентября 2019, 14:19 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com
фото: pixabay.com
Представитель Министерства иностранных дел Чехии Зузана Штихова днем во вторник, 17 сентября, отреагировала на протест посольства Украины в связи с посещением Республики Крым чешской делегацией.
 
Штихова подчеркнула, что поездка проходила в частном порядке и не имела никакого отношения к официальному визиту, передает РИА "Новости". Дипломат добавила, что законы Чехии нарушены не были.
 
Напомним, накануне посольство Украины в Праге выразило протест в связи с посещением Крыма "делегацией из Чехии", в составе которой были экс-замглавы компартии республики Йозеф Скала, писательница Ленка Прохазкова, заместитель руководителя Экономической палаты города Усти-над-Лабем Йиржи Калах, а также гражданский активист Марек Обртел. 
ЕТ

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