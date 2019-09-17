Заместитель госсекретаря США прибыл в Минск

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17 сентября 2019, 14:05 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Днем во вторник, 17 сентября, стало известно, что заместитель государственного секретаря Соединенных Штатов Америки по политическим вопросам Дэвид Хейл прибыл с визитом в столицу Белоруссии Минск.

В сообщении американской дипломатической миссии подчеркивается, что посольство США в Белоруссии приветствует в Минске заместителя госсекретаря Дэвида Хейла, передает RT.

Ранее сообщалось, что визит Хейла в Белоруссию ожидается 17 сентября. В рамках поездки запланирована встреча американского дипломата с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Темы, которые стороны намерены обсудить в рамках переговоров, не озвучиваются.