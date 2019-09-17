Рижская дума построит «кошачий городок»

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17 сентября 2019, 13:43 [«Аргументы Недели», Татьяна Тимука, спецкор в странах Прибалтики ]

фото: pixabay.com

Комитет городского имущества Рижской думы одобрил выделение территории площадью 7158 квадратных метров на нужды частной организации, которая планирует в одном из районов Риги создать «кошачий городок».

Таким образом, организация планирует, что число бродячих котов уменьшится, а также обитатели «кошачьего городка» обретут своих хозяев.

Планируется, что земельный участок под нужды городка будет передан на 10 лет с правом расторжения договора со стороны самоуправления. Окончательное решение должна принять Рижская дума.

Будет ли «кошачий городок» в Риге? Даст ли свое добро на его постройку Рижская дума?

«Аргументы Недели» обратились к мэру Риги Олегу Бурову и попросили прокомментировать идею о городке для пушистиков.

«Да, действительно, к нам обратилась одна частная организация с такой идеей. Почему бы и нет? Совсем неплохо если у животных появится свой «городок». Будет хорошо и городу, и котам. Вполне возможно, что кто-то захочет взять животное к себе в дом и будет ухаживать за ними. Сейчас, когда наступают холода, то бродячие коты прячутся в подвалах или под канализационными люками. Естественно, что люки крепко устанавливаются на дорогах, а некоторые жители жалуются, что котам сложно выбраться из-под них. А как же люк может быть не установлен крепко посреди дороги? Такое невозможно. Но нашлись люди, которые вышли на нас с идеей о «кошачьем городке». От Рижской думы требовалась только территория для постройки домиков. Думаю, что такое сотрудничество вполне допустимо. Попробуем. Посмотрим, что из того получится. Я всегда буду «за» хорошие идеи. И тут у меня точно аллергии на котов не будет! Гарантирую!»

Идея хорошая. А еще лучше, что глава города заботится не только о благосостоянии горожан, но и о братьях наших меньших. Мы же в ответе за тех, кого приручили. Не так ли?