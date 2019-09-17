Дипломат объяснил, почему граждане России часто попадают в ДТП в Турции

Советник консульского департамента Министерства иностранных дел РФ Антон Скворцов во вторник рассказал, почему россияне часто попадают в дорожно-транспортные происшествия на территории Турции.

Дипломат сообщил, что значительное количество граждан России в Турции страдает и погибает в ходе аварий на пешеходных переходах, поскольку они не учитывают различия в ПДД. Подчеркивается, что на турецкой территории водители не уступают дорогу пешеходам. Скворцов заметил, что несчастные случаи нередко происходят из-за легкомысленности путешественников.