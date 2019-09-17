Микроскопические частицы пластика обнаружили в организме большинства немецких детей

В телах большинства исследованных немецких детей в возрасте до 17 лет ученые обнаружили микроскопические частицы пластика. С 2014 по 2017 годы ученые исследовали мочу около 2500 несовершеннолетних.

Исследователи германского Федерального министерства по охране окружающей среды и Института имени Роберта Коха отметили, что следы 11 разных типов пластмасс были найдены у 97 процентов обследованных детей.