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Микроскопические частицы пластика обнаружили в организме большинства немецких детей
17 сентября 2019, 13:25 [ «Аргументы Недели» ]
В телах большинства исследованных немецких детей в возрасте до 17 лет ученые обнаружили микроскопические частицы пластика. С 2014 по 2017 годы ученые исследовали мочу около 2500 несовершеннолетних.
Исследователи германского Федерального министерства по охране окружающей среды и Института имени Роберта Коха отметили, что следы 11 разных типов пластмасс были найдены у 97 процентов обследованных детей.