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Глава СВР Нарышкин заявил о военной угрозе после атаки дронов на НПЗ в Саудовской Аравии

17 сентября 2019, 12:39 [ «Аргументы Недели» ]

Kremlin Pool, globallookpress.com
Kremlin Pool, globallookpress.com

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, комментируя атаку беспилотниками нефтяных предприятий национальной нефтяной компании Saudi Aramco на востоке Саудовской Аравии, заявил, что угроза военного конфликта после нападения реально существует.

По словам Нарышкина, угроза есть, но он рассчитывает на мирное разрешение.

В ночь на 14 сентября 10 беспилотников атаковали крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс вблизи города Абкаик, где проживает много западных специалистов, а также НПЗ в районе Хурайс, в котором располагается второе по величине нефтяное месторождение Саудовской Аравии.

После атак вспыхнул сильный пожар. После атак добыча нефти сократилась наполовину. Ответственность за нападение взяли на себя мятежники из йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы).

 

ИЧ

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