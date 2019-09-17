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Под Киевом неизвестные подожгли дом экс-главы Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой

17 сентября 2019, 10:58 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com
фото: pixabay.com

Под Киевом неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью через забор дома бывшего руководителя Национального банка Украины Валерии Гонтаревой. По словам Гонтаревой, пожарным не удалось потушить пожар, ее дом полностью сгорел.

В Лондоне автомобиль сбил на переходе экс-главу Нацбанка Украины Валерию Гонтареву. ДТП или покушение?

В Лондоне автомобиль сбил на переходе экс-главу Нацбанка Украины Валерию Гонтареву. ДТП или покушение?

Экс-глава украинского Нацбанка рассказала, что по отношению  к ней  «террор продолжается , и она не знает, куда обратиться за помощью, - передаёт RT со ссылкой на украинские СМИ.

Глава МВД Украины Арсен Аваков в Twitter назвал инцидент «недопустимым проявлением криминального давления». В полиции подтвердили, что одной из версий пожара в доме Валерии Гонтаревой под Киевом является поджог. Есть и другие версии пожара, рассматриваются неосторожное обращение с огнём и короткое замыкание. На месте ЧП работает оперативно-следственная групп. Уголовное дело пока не возбуждено.


Напомним, 30 августа на пешеходном переходе в центре Лондона Валерию Гонтареву сбил автомобиль, она перенесла несколько операций. А в Киеве подожгли машину ее невестки.

 

ИЧ

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