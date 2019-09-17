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Бывший советник Путина рассказал о сдаче Порошенко территории Украины ДНР и ЛНР

17 сентября 2019, 10:37 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Mikhail Palinchak / globallookpress.com
фото: Mikhail Palinchak / globallookpress.com

Петр Порошенко, находясь на посту президента Украины, сдал самопровозглашенным республикам Донбасса около трех тысяч квадратных километров территории. Об этом в ходе разговора с журналистами заявил Андрей Илларионов, бывший советник российского президента Владимира Путина.

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Илларионов сослался на недавнее интервью Порошенко, в котором последний раскрыл обстоятельства заключения осенью 2014 года минского протокола о прекращении огня в Донбассе. Экс-глава государства поведал, что в преддверии подписания документа, состоявшегося 5 сентября, две украинские бригады переправились с левого берега реки Кальмиус на правый. Петр Порошенко своим решением об отводе войск увеличил территорию ДНР и ЛНР на три тысячи квадратных километров, процитировал бывшего советника Путина интернет-ресурс «ПолитНавигатор».

Ранее на текущей неделе сообщалось, что чиновник ДНР Артем Ольхин предсказал опасные для республик Донбасса последствия возвращения в состав Украины.

 

ДЦ

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