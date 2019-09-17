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Жительница Великобритании удивила пользователей сети редкой фобией, связанной с едой

17 сентября 2019, 09:56 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com
фото: pixabay.com

29-летняя жительница английского города Нанитон, графство Уорикшир, удивила пользователей сети редкой фобией. Согласно последней информации, молодая девушка из-за страха ест только бутерброды с сыром.

Британка по имени Эйприл Гриффитс уверяет, что страх перед едой у нее появился еще в детстве. Каждый раз, когда она пыталась попробовать новую пищу, у нее начинались панические атаки, сообщает "Свободная пресса".

Многочисленные медицинские осмотры не выявили у девушки никаких отклонений. Признание Гриффитс вызвало в интернете бурные обсуждения. Некоторые поддерживают британку, страдающую редкой фобией, а другие считают ее страх надуманным, передает Daily Mirror.

ЕТ

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