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Аргументы Недели. 35(679) от 11.09.19 Скачать номер

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Елизавета II "лишилась" королевского бара

17 сентября 2019, 09:46 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Andrew Parsons/ZUMAPRESS.com
фото: Andrew Parsons/ZUMAPRESS.com

Королева Великобритании Елизавета II "лишилась" бара, который работал в Букингемском дворце. Соответствующую информацию накануне предоставил пресс-секретарь главы семьи монархов Дик Арбитер.

Бар было решено закрыть, потому что персонал резиденции проводил там слишком много времени и нередко покидал "заведение" в изрядном подпитии, передает "Свободная пресса".

Дикр Арбитер добавил, что у работников Букингемского дворца осталось еще одно развлечение – королевский бассейн, которым они могут свободно пользоваться, уточняет издание Daily Star.

Отметим, что ранее в СМИ появилась информация о том, что королева Великобритании каждый день употребляет алкоголь и очень любит коктейли.

ЕТ

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