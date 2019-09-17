//В мире 13+
Белорусские таможенники и КГБ раскрыли схему контрабанды оружия с Украины в Россию
17 сентября 2019, 07:59 [ «Аргументы Недели» ]
Белорусские таможенники вместе с сотрудниками Комитета государственной безопасности (КГБ) Беларуси
помогли пресечь контрабанду оружия в Россию с Украины.
Председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) Беларуси Юрий Сенько заявил, что части оружия из Украины перевозили транзитом через Белоруссию в Литву, а оттуда уже более крупными партиями – в России, - сообщает kp.ru.
Как уточнил глава ГТК Сенько, завершающий этап спецоперации проводился в России.
По его словам, на завершающем этапе спецоперации, в России изъяли большое количество автоматов, винтовок, пистолетов и около девяти тысяч боеприпасов. "Целый арсенал был изъят спецслужбами на территории Российской Федерации", - подчеркнул Юрий Сенько.