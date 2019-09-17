Белорусские таможенники и КГБ раскрыли схему контрабанды оружия с Украины в Россию

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17 сентября 2019, 07:59 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Белорусские таможенники вместе с сотрудниками Комитета государственной безопасности (КГБ) Беларуси

помогли пресечь контрабанду оружия в Россию с Украины.

Председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) Беларуси Юрий Сенько заявил, что части оружия из Украины перевозили транзитом через Белоруссию в Литву, а оттуда уже более крупными партиями – в России, - сообщает kp.ru.

Как уточнил глава ГТК Сенько, завершающий этап спецоперации проводился в России.

По его словам, на завершающем этапе спецоперации, в России изъяли большое количество автоматов, винтовок, пистолетов и около девяти тысяч боеприпасов. "Целый арсенал был изъят спецслужбами на территории Российской Федерации", - подчеркнул Юрий Сенько.