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Делегация Чехии приезжала в Крым договариваться о туристических поездках. МИД Украины возмутился

17 сентября 2019, 07:47 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com
фото: pixabay.com

Делегация Чехии в составе четырех человек побывала в Крыму. Представители чешской делегации обсуждали с крымскими властями организацию туристических групповых поездок на полуостров, - сообщает kp.ru.

В Крым с визитом прибыла греческая делегация

В Крым с визитом прибыла греческая делегация

Посольство Украины в Праге выразило протест против поездки в Крым общественных активистов из Чехии.
Крым посетили представитель компартии Чехии Йозеф Скала, писательница Ленка Прохазкова, экономист Йиржи Калах и гражданский активист Марек Обрте.

Одновременно с этой делегацией в Крым приезжали два члена чешской неправительственной организации «Мировой совет подкарпатских русинов» (ВСПР). На днях с ними встречался президент Чехии Милош Земан, и после украинский МИД Украины практически обвинил его в «попытке поставить под сомнение территориальную целостность» Украины.
Украинские дипломаты выразили «особую обеспокоенность» тем, что гости из Чехии обсуждали с властями Крыма организацию туристических поездок на полуостров.

 

ИЧ

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Делегация Чехии в составе четырех человек побывала в Крыму. Представители чешской делегации обсуждали с крымскими властями организацию туристических групповых поездок…

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