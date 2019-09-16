Захарова посчитала «фантастикой» разговоры о слежке россиян за ФБР

//В мире 13+

16 сентября 2019, 22:35 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Мария Захарова назвала «фантастическими» заявления о том, что российские дипломаты могли использовать свои американские «дачи» для слежки за сотрудниками ФБР.

Ранее было объявлено, что российские дипломаты якобы начали разведывательные действия на территории Соединённых Штатов в 2010 году. По мнению официального представителя МИД России, подобная риторика началась в связи с приближающимися выборами в США, которые пройдут в 2020 году, передаёт РенТВ. Дипломат предположила, что впереди мир ждёт ещё много историй о России.

«Нам предстоит увидеть и услышать ещё много фантастических историй и прекрасных версий в этой связи», - отметила Захарова.