Все новости >>

Аргументы Недели. 35(679) от 11.09.19 Скачать номер

//В мире 13+

Захарова посчитала «фантастикой» разговоры о слежке россиян за ФБР

16 сентября 2019, 22:35 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети
Фото: соцсети

Мария Захарова назвала «фантастическими» заявления о том, что российские дипломаты могли использовать свои американские «дачи» для слежки за сотрудниками ФБР.

Ранее было объявлено, что российские дипломаты якобы начали разведывательные действия на территории Соединённых Штатов в 2010 году. По мнению официального представителя МИД России, подобная риторика началась в связи с приближающимися выборами в США, которые пройдут в 2020 году, передаёт РенТВ. Дипломат предположила, что впереди мир ждёт ещё много историй о России.

«Нам предстоит увидеть и услышать ещё много фантастических историй и прекрасных версий в этой связи», - отметила Захарова.

АБ

//картина дня

Общество

В России планируют провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

В России планируют провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

В Минтруде намерены в ближайшее время провести совещание, в рамках которого будет обсуждаться возможность проведения эксперимента по четырехдневной рабочей неделе на территории Российской Федерации.

Россия сможет поставлять газ в Европу без нового контракта с Украиной в 2020 году. Стало известно, что Украина взяла на себя обязательство придерживаться принятых в ЕС правил работы в энергетическом секторе.

Россия сможет поставлять газ в Европу без нового контракта с Украиной в 2020 году. Стало известно, что Украина взяла…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

Актриса Анастасия Заворотнюк, по последним данным, находится в глубокой коме.Отец Жанны Владимир Борисович Фриске посоветовал родным Заворотнюк…

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Латвийский союз самоуправлений просит отправить министра охраны среды и регионального развития Юриса Пуце в отставку. Самоуправления расценивают реформу господина Пуце…

//новости ан