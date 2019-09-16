На Украине расстреляли экс-ополченца ДНР

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16 сентября 2019, 21:39 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

В понедельник, 16 сентября, в доме на улице Воинов-освободителей в украинском Мариуполе неизвестный расстреляли бывшего ополченца самопровозглашенной Донецкой народной республики Романа Джумаева.

Согласно источнику, около 11 утра злоумышленник позвонил Роману в дверь. Мужчина открыл дверь и тут был расстрелян на пороге собственной квартиры, пишет "МК" со ссылкой на украинские источники.

Тело Романа нашли позже на лестничной площадке со множеством пулевых ранений. Соседи вызвали машину скорой помощи, но было уже поздно.

Известно, что за несколько дней до нападения экс-ополченец был отпущен судом из СИЗО под домашний арест.

Полиция проводит проверку, ведётся поиск преступника.