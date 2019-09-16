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Опасные для Донбасса последствия воссоединения с Киевом предсказал чиновник ДНР

16 сентября 2019, 21:26 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Alexander Ermochenko / globallookpress.com
фото: Alexander Ermochenko / globallookpress.com

Возвращение в состав украинского государства будет иметь опасные последствия для республик Донбасса. Такое мнение высказал Артем Ольхин, заместитель министра информации самопровозглашенной ДНР.

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Экс-советник Путина предрек взрыв политсистемы Украины после возвращения Донбасса

Согласно точке зрения чиновника, если будет доведен до конца минский процесс, предусматривающий воссоединение Донецка и Луганска с Киевом, в республиках произойдет серьезный социальный взрыв. Из слов Ольхина, приведенных «ПолитНавигатором», следует, что против возвращения под киевскую юрисдикцию выступят ополченцы, воевавшие за независимость.

Ранее в понедельник сообщалось, что Андрей Илларионов, бывший советник президента РФ, спрогнозировал взрыв политической системы Украины в случае реинтеграции Донбасса.

 

ДЦ

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