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16 сентября 2019, 21:26 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Alexander Ermochenko / globallookpress.com

Возвращение в состав украинского государства будет иметь опасные последствия для республик Донбасса. Такое мнение высказал Артем Ольхин, заместитель министра информации самопровозглашенной ДНР.

Согласно точке зрения чиновника, если будет доведен до конца минский процесс, предусматривающий воссоединение Донецка и Луганска с Киевом, в республиках произойдет серьезный социальный взрыв. Из слов Ольхина, приведенных «ПолитНавигатором», следует, что против возвращения под киевскую юрисдикцию выступят ополченцы, воевавшие за независимость.

Ранее в понедельник сообщалось, что Андрей Илларионов, бывший советник президента РФ, спрогнозировал взрыв политической системы Украины в случае реинтеграции Донбасса.