Экс-советник Путина предрек взрыв политсистемы Украины после возвращения Донбасса

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16 сентября 2019, 20:29 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Возвращение непризнанных ДНР и ЛНР под киевскую юрисдикцию взорвет политическую систему Украины изнутри. С соответствующим прогнозом выступил Андрей Илларионов, бывший советник президента России Владимира Путина.

Согласно точке зрения Илларионова, после реинтеграции Донбасса Украина получит «бомбу достаточно быстрого действия». Донецк и Луганск заблокируют движение бывшей советской республики в сторону европейских структур и Североатлантического альянса, процитировал экс-советника Путина интернет-ресурс «ПолитНавигатор».

Ранее сегодня сообщалось, что СМИ рассказали о ликвидации неизвестным снайпером в Донбассе украинских офицеров.