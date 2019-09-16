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Аргументы Недели. 35(679) от 11.09.19 Скачать номер

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Экс-советник Путина предрек взрыв политсистемы Украины после возвращения Донбасса

16 сентября 2019, 20:29 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com
фото: Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Возвращение непризнанных ДНР и ЛНР под киевскую юрисдикцию взорвет политическую систему Украины изнутри. С соответствующим прогнозом выступил Андрей Илларионов, бывший советник президента России Владимира Путина.

СМИ сообщили о ликвидации неизвестным снайпером в Донбассе офицеров элитных частей ВСУ

СМИ сообщили о ликвидации неизвестным снайпером в Донбассе офицеров элитных частей ВСУ

Согласно точке зрения Илларионова, после реинтеграции Донбасса Украина получит «бомбу достаточно быстрого действия». Донецк и Луганск заблокируют движение бывшей советской республики в сторону европейских структур и Североатлантического альянса, процитировал экс-советника Путина интернет-ресурс «ПолитНавигатор».

Ранее сегодня сообщалось, что СМИ рассказали о ликвидации неизвестным снайпером в Донбассе украинских офицеров.

 

ДЦ

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