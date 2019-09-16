Катастрофические последствия ядерной войны России и США спрогнозировали ученые

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16 сентября 2019, 19:48 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Olga Sokolova / globallookpress.com

Ученые смоделировали катастрофические последствия ядерного конфликта между Российской Федерацией и Соединенными Штатами. Данной теме посвящен материал, опубликованный на страницах американских СМИ.

Как пишет портал Business Insider, исследователи полагают, что война не продлилась бы больше пяти часов. Этого времени хватит, чтобы уничтожить большую часть Европы и Северной Америки.

Кроме того, обмен ядерными ударами приведет к масштабным климатическим изменениям. На Земле начнется ядерная зима, которая затянется на годы, процитировало публикацию Business Insider отечественное интернет-издание «ПолитРоссия».

Ранее сообщалось, что эксперт Игорь Коротченко назвал государства, которые могут спровоцировать ядерную войну Москвы и Вашингтона.