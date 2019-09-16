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Катастрофические последствия ядерной войны России и США спрогнозировали ученые

16 сентября 2019, 19:48 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Olga Sokolova / globallookpress.com
фото: Olga Sokolova / globallookpress.com

Ученые смоделировали катастрофические последствия ядерного конфликта между Российской Федерацией и Соединенными Штатами. Данной теме посвящен материал, опубликованный на страницах американских СМИ.

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Как пишет портал Business Insider, исследователи полагают, что война не продлилась бы больше пяти часов. Этого времени хватит, чтобы уничтожить большую часть Европы и Северной Америки.

Кроме того, обмен ядерными ударами приведет к масштабным климатическим изменениям. На Земле начнется ядерная зима, которая затянется на годы, процитировало публикацию Business Insider отечественное интернет-издание «ПолитРоссия».

Ранее сообщалось, что эксперт Игорь Коротченко назвал государства, которые могут спровоцировать ядерную войну Москвы и Вашингтона.

 

ДЦ

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