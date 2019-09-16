В какую сумму Зеленский обходится Украине?

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16 сентября 2019, 19:46 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Стало известно, в какую сумму в следующем году Украине обойдётся содержание президента страны Владимира Зеленского и его офиса. Расходы на это уже внесены в бюджет страны на 2020 год.

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Сообщается, что в следующем году Украина потратит на содержание президента 986,6 миллионов гривен, что в пересчете на доллары составит около 39,9 миллионов. В 2019 году на расходы главы государства было выделено 947,2 миллиона гривен или 38,2 миллиона долларов, передаёт Lenta.Ru. Отмечено, что за последние пять лет текущий год стал первый, когда расходы на содержание президента не выросли, а сократились на 10 процентов.