Глава офиса Зеленского рассказал, что пять раз не смог дозвониться до Кремля

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16 сентября 2019, 17:00 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Богдан рассказал, что пять раз пытался дозвониться до руководителя администрации российского президента Антона Вайно, но испытал неудачу.

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Богдан сообщил, что сначала Вайно оказался в отпуске, а после ему ответили, что российский коллега «пока не уполномочен» с ним разговаривать, передаёт РБК. При этом украинец отметил, что с другими представителями администрации Владимира Путина он не стал связываться из-за существующих «дипломатических правил».

«Я набирал своего визави, звонил ему раз пять. Но в августе он был в отпуске. А в сентябре его секретари сообщили, что он пока не уполномочен со мной говорить», - сказал Богдан.