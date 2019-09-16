Все новости >>

Аргументы Недели. 35(679) от 11.09.19 Скачать номер

//В мире 13+

Глава офиса Зеленского рассказал, что пять раз не смог дозвониться до Кремля

16 сентября 2019, 17:00 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Богдан рассказал, что пять раз пытался дозвониться до руководителя администрации российского президента Антона Вайно, но испытал неудачу.

Экс-президент Польши посоветовал Зеленскому не мстить Порошенко

Экс-президент Польши посоветовал Зеленскому не мстить Порошенко

Богдан сообщил, что сначала Вайно оказался в отпуске, а после ему ответили, что российский коллега «пока не уполномочен» с ним разговаривать, передаёт РБК. При этом украинец отметил, что с другими представителями администрации Владимира Путина он не стал связываться из-за существующих «дипломатических правил».

«Я набирал своего визави, звонил ему раз пять. Но в августе он был в отпуске. А в сентябре его секретари сообщили, что он пока не уполномочен со мной говорить», - сказал Богдан.

АБ

//картина дня

Общество

В России планируют провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

В России планируют провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

В Минтруде намерены в ближайшее время провести совещание, в рамках которого будет обсуждаться возможность проведения эксперимента по четырехдневной рабочей неделе на территории Российской Федерации.

Россия сможет поставлять газ в Европу без нового контракта с Украиной в 2020 году. Стало известно, что Украина взяла на себя обязательство придерживаться принятых в ЕС правил работы в энергетическом секторе.

Россия сможет поставлять газ в Европу без нового контракта с Украиной в 2020 году. Стало известно, что Украина взяла…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

Актриса Анастасия Заворотнюк, по последним данным, находится в глубокой коме.Отец Жанны Владимир Борисович Фриске посоветовал родным Заворотнюк…

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Латвийский союз самоуправлений просит отправить министра охраны среды и регионального развития Юриса Пуце в отставку. Самоуправления расценивают реформу господина Пуце…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

В Ленинградской области в результате ДТП погиб художник-постановщик сериала "Убойная сила" Валерий Боковенко. Боковенко было 72 года. Лобовое столкновение произошло…

//новости ан

//новости ан

Режиссер Константин Богомолов опубликовал фото из храма, в котором он венчался с Ксенией Собчак. Собчак и Богомолов зарегистрировали свои отношения в Грибоедовском ЗАГСе…