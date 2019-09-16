Электронные визы в РФ могут «навредить» Эстонии

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16 сентября 2019, 16:40 [«Аргументы Недели», Татьяна Тимука, спецкор в странах Прибалтики ]

фото: Zamir Usmanov / globallookpress.com

Введение бесплатных электронных виз для посещения иностранцами Санкт-Петербурга и Ленинградской области может негативно сказаться на туристическом потоке из Финляндии в Эстонию.

К такому выводу пришла представитель Эстонии в России, атташе по вопросам туризма посольства ЭР Илона Кбеян.

«В настоящее время Россия активно поощряет свой туристический сектор, как въездной, так и внутренний. Для того, чтобы повысить интерес к поездкам в Россию, в начале лета было упрощено оформление виз для поездок в Калининград и на Дальний Восток. Это сразу показало хорошие результаты. Число туристов выросло. Теперь появятся и новые места, попасть в которые можно по электронной визе – Санкт-Петербург и Ленинградская область. Но это может негативно сказаться на туристическом потоке из Финляндии в Эстонию».

Существуют определенные пункты, через которые эстонцы могут попасть в РФ. Автомобильные пункты – Ивангород, Торфяновка, Брусничное и Светогорск. Морские пункты – Высоцк, Морской вокзал и Пассажирский порт Санкт-Петербурга. Воздушный пункт – аэропорт «Пулково». А также пешеходный пункт пропуска Ивангорода.