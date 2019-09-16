В Белоруссии опровергли планы создания конфедеративного государства с Россией

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16 сентября 2019, 16:47 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт отреагировала на сообщение об экономической интеграции Москвы и Минска. По её словам, главное в объединении - сохранение независимости обеих стран, исключив создание конфедеративного государства.

В Кремле отреагировали на сообщение об интеграции России и Белоруссии

"В основе любых процессов лежит тезис о независимости Беларуси и России ... В интеграционных же процессах мы идем на те шаги, которые экономически целесообразны. Никаких совместных органов не создается - к этому страны не готовы", - передаёт слова Эйсмонт газета "Наша Нива".

Пресс-секретарь отметила, что использование громких терминов в статье издания "Коммерсантъ", в том числе "конфедеративное государство", является "досужими журналистскими штампами".

Эйсмонт добавила, что сейчас ведётся активная интеграционная работа, решаются двухсторонние вопросы, но будет она завершена только тогда, когда обе страны будут к этому готовы.

"... программа станет программой, только тогда, когда ее подпишут президенты и она будет принята на высшем Госсовете в декабре - опять же, если стороны будут к этому готовы. Пока работа продолжается", - заключила она.

Ранее Дмитрий Песков сообщил, что ведётся серьёзная работа с обеих сторон, согласован план действий, но пока информация в СМИ носит сугубо предварительный характер.