Все новости >>

Аргументы Недели. 35(679) от 11.09.19 Скачать номер

//В мире 13+

В Белоруссии опровергли планы создания конфедеративного государства с Россией

16 сентября 2019, 16:47 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com
фото: pixabay.com

Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт отреагировала на сообщение об экономической интеграции Москвы и Минска. По её словам, главное в объединении - сохранение независимости обеих стран, исключив создание конфедеративного государства.

В Кремле отреагировали на сообщение об интеграции России и Белоруссии

В Кремле отреагировали на сообщение об интеграции России и Белоруссии

"В основе любых процессов лежит тезис о независимости Беларуси и России ... В интеграционных же процессах мы идем на те шаги, которые экономически целесообразны. Никаких совместных органов не создается - к этому страны не готовы", - передаёт слова Эйсмонт газета "Наша Нива".

Пресс-секретарь отметила, что использование громких терминов в статье издания "Коммерсантъ", в том числе "конфедеративное государство", является "досужими журналистскими штампами".

Эйсмонт добавила, что сейчас ведётся активная интеграционная работа, решаются двухсторонние вопросы, но будет она завершена только тогда, когда обе страны будут к этому готовы.

"... программа станет программой, только тогда, когда ее подпишут президенты и она будет принята на высшем Госсовете в декабре - опять же, если стороны будут к этому готовы. Пока работа продолжается", - заключила она.

Ранее Дмитрий Песков сообщил, что ведётся серьёзная работа с обеих сторон, согласован план действий, но пока информация в СМИ носит сугубо предварительный характер.

БА

//картина дня

Общество

В России планируют провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

В России планируют провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

В Минтруде намерены в ближайшее время провести совещание, в рамках которого будет обсуждаться возможность проведения эксперимента по четырехдневной рабочей неделе на территории Российской Федерации.

Россия сможет поставлять газ в Европу без нового контракта с Украиной в 2020 году. Стало известно, что Украина взяла на себя обязательство придерживаться принятых в ЕС правил работы в энергетическом секторе.

Россия сможет поставлять газ в Европу без нового контракта с Украиной в 2020 году. Стало известно, что Украина взяла…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

Актриса Анастасия Заворотнюк, по последним данным, находится в глубокой коме.Отец Жанны Владимир Борисович Фриске посоветовал родным Заворотнюк…

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Латвийский союз самоуправлений просит отправить министра охраны среды и регионального развития Юриса Пуце в отставку. Самоуправления расценивают реформу господина Пуце…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

В Ленинградской области в результате ДТП погиб художник-постановщик сериала "Убойная сила" Валерий Боковенко. Боковенко было 72 года. Лобовое столкновение произошло…

//новости ан

//новости ан

Режиссер Константин Богомолов опубликовал фото из храма, в котором он венчался с Ксенией Собчак. Собчак и Богомолов зарегистрировали свои отношения в Грибоедовском ЗАГСе…