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В Белоруссии опровергли планы создания конфедеративного государства с Россией
16 сентября 2019, 16:47 [ «Аргументы Недели» ]
Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт отреагировала на сообщение об экономической интеграции Москвы и Минска. По её словам, главное в объединении - сохранение независимости обеих стран, исключив создание конфедеративного государства.
"В основе любых процессов лежит тезис о независимости Беларуси и России ... В интеграционных же процессах мы идем на те шаги, которые экономически целесообразны. Никаких совместных органов не создается - к этому страны не готовы", - передаёт слова Эйсмонт газета "Наша Нива".
Пресс-секретарь отметила, что использование громких терминов в статье издания "Коммерсантъ", в том числе "конфедеративное государство", является "досужими журналистскими штампами".
Эйсмонт добавила, что сейчас ведётся активная интеграционная работа, решаются двухсторонние вопросы, но будет она завершена только тогда, когда обе страны будут к этому готовы.
"... программа станет программой, только тогда, когда ее подпишут президенты и она будет принята на высшем Госсовете в декабре - опять же, если стороны будут к этому готовы. Пока работа продолжается", - заключила она.
Ранее Дмитрий Песков сообщил, что ведётся серьёзная работа с обеих сторон, согласован план действий, но пока информация в СМИ носит сугубо предварительный характер.