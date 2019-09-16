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Латвийский союз самоуправлений просит отправить в отставку министра охраны среды. Премьер против

16 сентября 2019, 16:32 [«Аргументы Недели», Татьяна Тимука, спецкор в странах Прибалтики ]

фото: Danil Shamkin / globallookpress.com
фото: Danil Shamkin / globallookpress.com

Латвийский союз самоуправлений просит отправить министра охраны среды и регионального развития Юриса Пуце в отставку. Самоуправления расценивают реформу г-на Пуце как неподготовленную. С письмом об отставке ЛСС обратился к премьер-министру Латвии Кришьянису Кариньшу.

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На данное письмо глава правительства Латвии отреагировал быстро и четко. По словам г-на Кариньша, «он доверяет Пуце и его способности довести до конца административно-территориальную реформу».

«В Латвии есть самоуправления, у которых не особо получается обеспечить высокий уровень услуг для своих жителей. Конечно, не все довольны переменами, но у меня есть доверие к Пуце, к тому, что он доведет свою работу до конца. Реформа необходима. Если мы хотим жить, как в Северной Европе, тог нам следует упорядочить свою систему», - заявил премьер-министр.

Сегодня, 19 самоуправлений Латвии обратились к премьер-министру Латвии с просьбой созвать внеочередное заседание правительства. Повод- отставка министра регионального развития. Глава правительства отказал районным самоуправлениям.

 

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