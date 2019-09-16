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Аргументы Недели. 35(679) от 11.09.19 Скачать номер

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Как в Белоруссии заработать на доносах?

Как в Белоруссии заработать на доносах?

16 сентября 2019, 16:17 [ «Аргументы Недели» ]

Правительство Белоруссии определило порядок финансовых выплат гражданам, активно участвующим в борьбе с коррупцией. Средства выплачиваются гражданину страны в течение одного года.

За содействие в раскрытии тяжкого преступления можно рассчитывать на 600 долларов. За менее тяжкое преступление сумма вознаграждения составит на 200 долларов меньше. Эксперты указали, что данные меры пока не уменьшили уровень коррупции в стране. В качестве оплачиваемой информации выступают сведения о документах, предметах, относящихся к преступлению. Решение о материальной награде принимает прокуратура. Средства будут выплачиваться из государственного бюджета.

За коррупционные преступления уже наказаны многие политики, входившие в близкое окружение президента Белоруссии. Несмотря на нетерпимость главы государства к такому роду преступлений, меньше их не становится.

Эксперты считают, что преступления порождаются запутанностью законодательства. Помимо этого компромат на чиновника позволяет делать его управляемым. Не лишне будет сказать, что глава белорусского государства очень часто сам получает подарки в виде автомобилей, дорогих часов и других предметов роскоши.

С 29 августа 2018 года по приказу МВД россияне могут получить вознаграждение до нескольких миллионов рублей за помощь в раскрытии преступлений и задержании виновных.

ПВ

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