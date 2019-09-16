Британцы страдают от обилия пауков

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16 сентября 2019, 16:49 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Жители Великобритании столкнулись с нашествием пауков. Многим требуется врачебная помощь из-за укусов членистоногих. Отмечается, что на территории страны обитает 650 видов пауков, 12 из которых могут грозить человеку серьезной опасностью.

Учёные из Глостерского университета считают, что обилие пауков в Великобритании вызвано аномально жаркой погодой, зафиксированной минувшем летом, передаёт РИА Новости. Специалисты уверены, что рекордно высокие температуры и привычная для страны влажная погода в совокупности стали отличной средой для размножения множества насекомых, которые служат паукам пищей.