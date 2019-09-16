Все новости >>

Аргументы Недели. 35(679) от 11.09.19 Скачать номер

//В мире 13+

Британцы страдают от обилия пауков

16 сентября 2019, 16:49 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Жители Великобритании столкнулись с нашествием пауков. Многим требуется врачебная помощь из-за укусов членистоногих. Отмечается, что на территории страны обитает 650 видов пауков, 12 из которых могут грозить человеку серьезной опасностью.

Учёные из Глостерского университета считают, что обилие пауков в Великобритании вызвано аномально жаркой погодой, зафиксированной минувшем летом, передаёт РИА Новости. Специалисты уверены, что рекордно высокие температуры и привычная для страны влажная погода в совокупности стали отличной средой для размножения множества насекомых, которые служат паукам пищей.

АБ

//картина дня

Общество

В России планируют провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

В России планируют провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

В Минтруде намерены в ближайшее время провести совещание, в рамках которого будет обсуждаться возможность проведения эксперимента по четырехдневной рабочей неделе на территории Российской Федерации.

Россия сможет поставлять газ в Европу без нового контракта с Украиной в 2020 году. Стало известно, что Украина взяла на себя обязательство придерживаться принятых в ЕС правил работы в энергетическом секторе.

Россия сможет поставлять газ в Европу без нового контракта с Украиной в 2020 году. Стало известно, что Украина взяла…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

Актриса Анастасия Заворотнюк, по последним данным, находится в глубокой коме.Отец Жанны Владимир Борисович Фриске посоветовал родным Заворотнюк…

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Латвийский союз самоуправлений просит отправить министра охраны среды и регионального развития Юриса Пуце в отставку. Самоуправления расценивают реформу господина Пуце…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

В Ленинградской области в результате ДТП погиб художник-постановщик сериала "Убойная сила" Валерий Боковенко. Боковенко было 72 года. Лобовое столкновение произошло…

//новости ан

//новости ан

Режиссер Константин Богомолов опубликовал фото из храма, в котором он венчался с Ксенией Собчак. Собчак и Богомолов зарегистрировали свои отношения в Грибоедовском ЗАГСе…