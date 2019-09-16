Зеленский назвал основные задачи на данном периоде президентства

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16 сентября 2019, 15:42 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Serg Glovny/ ZUMAPRESS.com/globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский назвал свои главные задачи на посту главы государства. Об этом украинский лидер заявил на встрече с президентом Словакии Зузаной Чапутовой.

Зеленский рассказал, чего ожидает от встречи в нормандском формате

Зеленский отметил, что сейчас перед Киевом стоят две основные задачи - завершение вооружённого конфликта на Донбассе и возвращение "всех украинских территорий", передаёт РИА Новости.

"Это нужно не только Украине, это нужно всей Европе", - пояснил политик.

Глава государства сообщил, что ожидает от встречи "нормандской четвёрки" решений по обмену заключённых - всех на всех, отводу сил и выборам на неподконтрольной Киеву части Донбасса.

Ранее Зеленский рассказал, что придумал новые идеи по "возвращению" Крыма. Однако депутат Госдумы Наталья Поклонская посоветовала украинскому лидеру не лезть в дела других государств, а заняться своей страной и потренировать выдержку, например начать медитировать.