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//В мире

СМИ: Елизавета II не желает даже слышать о герцогине Меган

16 сентября 2019, 14:56 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Pool/ZUMAPRESS.com
фото: Pool/ZUMAPRESS.com

В СМИ появилась информация о том, что королева Елизавета II больше не хочет даже слышать о герцогине Сассекской Меган. Согласно последним данным, жена принца Гарри буквально "довела" бабушку мужа.

Источники утверждают, что Елизавета II приходит в раздражение, услышав имя Меган. Известный в Британии журналист Квентин Леттс подчеркнул, что когда он готовился к аудиенции у королевы, его предостерегли, чтобы он не заводил разговор о герцогине Сассекской, утверждает издание Express.co.uk.

Репортеры уверяют, что последней каплей, которая исчерпала терпение главы семьи монархов, стал категорический отказ Меган от приглашения посетить ее в шотландском поместье Балморал.

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