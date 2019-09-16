Все новости >>

Аргументы Недели. 35(679) от 11.09.19 Скачать номер

//В мире

Российский аналитик раскрыл виновника развязывания гражданской войны в Донбассе

16 сентября 2019, 14:44 [ «Аргументы Недели» ]

фото: globallookpress.com / Vladyslav Musiienko
фото: globallookpress.com / Vladyslav Musiienko

Ответственность за развязывание гражданской войны в Донбассе несут Соединенные Штаты. Соответствующую точку зрения в разговоре с представителями прессы высказал российский эксперт Дмитрий Родионов.

СМИ сообщили о ликвидации неизвестным снайпером в Донбассе офицеров элитных частей ВСУ

СМИ сообщили о ликвидации неизвестным снайпером в Донбассе офицеров элитных частей ВСУ

Аналитик, ставший собеседником интернет-издания ФАН, отметил, что киевские власти в 2014 году были готовы отпустить мешавшие им регионы, расположенные на востоке Украины, однако в ситуацию вмешалась американская сторона. По словам Родионова, Вашингтону понадобилась вялотекущая война, «рычаг напряженности у границ России». Штатам удалось добиться своей цели, заявил эксперт.

Ранее в понедельник сообщалось, что СМИ рассказали о ликвидации неизвестным снайпером в Донбассе офицеров элитных частей украинской армии.

 

//картина дня

Общество

В России планируют провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

В России планируют провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

В Минтруде намерены в ближайшее время провести совещание, в рамках которого будет обсуждаться возможность проведения эксперимента по четырехдневной рабочей неделе на территории Российской Федерации.

Россия сможет поставлять газ в Европу без нового контракта с Украиной в 2020 году. Стало известно, что Украина взяла на себя обязательство придерживаться принятых в ЕС правил работы в энергетическом секторе.

Россия сможет поставлять газ в Европу без нового контракта с Украиной в 2020 году. Стало известно, что Украина взяла…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

Актриса Анастасия Заворотнюк, по последним данным, находится в глубокой коме.Отец Жанны Владимир Борисович Фриске посоветовал родным Заворотнюк…

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Латвийский союз самоуправлений просит отправить министра охраны среды и регионального развития Юриса Пуце в отставку. Самоуправления расценивают реформу господина Пуце…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

В Ленинградской области в результате ДТП погиб художник-постановщик сериала "Убойная сила" Валерий Боковенко. Боковенко было 72 года. Лобовое столкновение произошло…

//новости ан

//новости ан

Режиссер Константин Богомолов опубликовал фото из храма, в котором он венчался с Ксенией Собчак. Собчак и Богомолов зарегистрировали свои отношения в Грибоедовском ЗАГСе…