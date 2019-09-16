Российский аналитик раскрыл виновника развязывания гражданской войны в Донбассе

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16 сентября 2019, 14:44 [ «Аргументы Недели» ]

фото: globallookpress.com / Vladyslav Musiienko

Ответственность за развязывание гражданской войны в Донбассе несут Соединенные Штаты. Соответствующую точку зрения в разговоре с представителями прессы высказал российский эксперт Дмитрий Родионов.

Аналитик, ставший собеседником интернет-издания ФАН, отметил, что киевские власти в 2014 году были готовы отпустить мешавшие им регионы, расположенные на востоке Украины, однако в ситуацию вмешалась американская сторона. По словам Родионова, Вашингтону понадобилась вялотекущая война, «рычаг напряженности у границ России». Штатам удалось добиться своей цели, заявил эксперт.

Ранее в понедельник сообщалось, что СМИ рассказали о ликвидации неизвестным снайпером в Донбассе офицеров элитных частей украинской армии.