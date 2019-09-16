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16 сентября 2019, 12:24 [«Аргументы Недели», Константин БАРАНОВСКИЙ ]

фото: Russian Defence Ministry / globallookpress.com

Российско-белорусские учения «Щит Союза - 2019», проходят на Мулинском полигоне Нижегородской области 13-19 сентября, сообщили в Минобороны РФ. На учениях планируется отработать задачи разного спектра – от борьбы с террористическими группами, до ответных ударов регулярными войсками и взаимодействия вооружённых сил России и Белоруссии.

В учениях принимают участие больше 12 тысяч военных, треть которых — из Белоруссии. Белоруссия доставила на место учений 30 танков, 80 БТР и 50 артиллерийских систем в дополнение к 200 российских танков и такому же количеству артиллерийских систем и 70 самолетам.

Ещё в августе вице-министр обороны Белоруссии Олег Белоконев заявил: «Учения сознательно проводятся под Нижним Новгородом, чтобы не обострять ситуацию в Европе». Но в Прибалтике всё равно нашли возможность понервничать. В частности, влиятельная литовская газета Delfi разразилась статьёй, в которой говорится об иллюзии безопасности в связи с проведением учений «Щит Союза— 2019» и в довольно плохо замаскированной манере настойчиво проводится мысль о коварстве русских и белорусов, только и мечтающих о том, как бы напасть на беззащитные страны Прибалтики. Доказательства? Пожалуйста! Delfi утверждает, что в нижегородских учениях примут участие российские вооруженные силы России, расположенные на западе страны, у границ НАТО. В ходе учений намереваются опираться на опыт, полученный «во время операций в Сирии», будут использованы тактические баллистические ракеты «Искандер». Как отмечает Delfi, всё это происходит на фоне общей напряженной атмосферы между Россией и США, а также НАТО, которые обвиняют друг друга в укреплении мощи, нарушении соглашений. А также тогда, когда некоторые страны, например, Франция, открыто говорят об ошибках в отношениях с Москвой и необходимости «снизить напряжение» с «евроскептически настроенной Россией». Далее следуют размышления об особенностях взаимоотношений России с европейскими странами, с упоминанием не только ситуации в Украине, но и событий в Грузии в 2008 году, причём утверждается, что именно Россия напала на Грузию, а не грузины атаковали российских миротворцев.

Есть что сказать у Delfi и непосредственно про Мулинский полигон как место проведения учений. Ведь именно здесь в 2011 году концерн Rheinmetall начал строительство современного центра подготовки войск, заключив контракт с Оборонсервисом на постройку за 140 миллионов евро. И хотя после введения санкций в 2014 году немецкая компания свернула работы, коварные русские достроили центр подготовки собственными силами. И с 2017 года он работает в полную силу, что, по мнению Delfi, говорит о том, что Россия целенаправленно «уже несколько лет готовится к одному или нескольким интенсивным конвенциональным конфликтам с равноценным или более продвинутым противником». Читай — НАТО и Прибалтикой как передового отряда Атлантического альянса. «Прогресс заметен не только в вооружении, которое испытывалось в Сирии, но и в способности российских военных вести современную войну, координируя действия в реальном времени в разных пространствах», пугается и пугает Delfi. И ни для кого на Западе не секрет, вещает литовская газета, что «удары «Искандерами» по вражеским командным пунктам, важным точкам ВМС и ВВС — это лишь намёк на военную инфраструктуру НАТО. И всё это будет отрабатываться в присутствии белорусских военных, при их участии».

Если честно, все эти причитания заставляют вспомнить экс-министра обороны США Джеймса Форрестола, выбросившегося из окна с криком «Русские идут!», после того как ему пригрезились советские танки на улицах Вашингтона.