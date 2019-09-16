МИД Эстонии высказался против снятия санкций с РФ

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16 сентября 2019, 12:38 [ «Аргументы Недели» ]

фото: CHROMORANGE / Bilderbox

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что страна не готова отказаться от исполнения введенных Евросоюзом санкций против России в обмен на налаживание прагматичного сотрудничества с Москвой.

Дипломат подчеркнул, что отказ от прежних ценностных принципов ради "некого прагматичного сотрудничества" не отвечает интересам руководства Эстонии, передает ТАСС.

Рейнсалу также подчеркнул, что "предотвращение агрессии на Украине" является для эстонской стороны вопросом национальной безопасности. Глава ведомства также выразил надежду на то, что страны Запада сохранят режим санкций в отношении Российской Федерации.