Все новости >>

Аргументы Недели. 35(679) от 11.09.19 Скачать номер

//В мире 13+

Пекин: любые попытки "вбить клин" между КНР и Россией обречены на провал

16 сентября 2019, 11:39 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com
фото: pixabay.com

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин в понедельник заявила, что отношения Китая и РФ являются образцовым партнерством крупных держав, а все попытки "вбить клин" между странами обречены на провал.

Пекин также приветствует то, как министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в интервью изданию "Труд" оценил развитие отношений между странами. В КНР подчеркнули, что связи Пекина и Москвы выстояли перед серьезными изменениями на международной арене и в настоящий момент они обладают большой жизненной силой, передает ТАСС.

Ранее Сергей Лавров заявил, что ткань двустороннего взаимодействия России и Китай столь плотная, что третьим силам буквально некуда "вбивать клин".

ЕТ

//картина дня

Общество

В России планируют провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

В России планируют провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

В Минтруде намерены в ближайшее время провести совещание, в рамках которого будет обсуждаться возможность проведения эксперимента по четырехдневной рабочей неделе на территории Российской Федерации.

Россия сможет поставлять газ в Европу без нового контракта с Украиной в 2020 году. Стало известно, что Украина взяла на себя обязательство придерживаться принятых в ЕС правил работы в энергетическом секторе.

Россия сможет поставлять газ в Европу без нового контракта с Украиной в 2020 году. Стало известно, что Украина взяла…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

Актриса Анастасия Заворотнюк, по последним данным, находится в глубокой коме.Отец Жанны Владимир Борисович Фриске посоветовал родным Заворотнюк…

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

В Ленинградской области в результате ДТП погиб художник-постановщик сериала "Убойная сила" Валерий Боковенко. Боковенко было 72 года. Лобовое столкновение произошло…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Режиссер Константин Богомолов опубликовал фото из храма, в котором он венчался с Ксенией Собчак. Собчак и Богомолов зарегистрировали свои отношения в Грибоедовском ЗАГСе…

//новости ан

Окончание войны в Сирии началось с возвращения беженцев на территорию, которая раньше находилась под боевиками. Корреспондент «Аргументов недели» выяснил, боятся ли люди…

//новости ан