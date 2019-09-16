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16 сентября 2019, 11:39 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин в понедельник заявила, что отношения Китая и РФ являются образцовым партнерством крупных держав, а все попытки "вбить клин" между странами обречены на провал.

Пекин также приветствует то, как министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в интервью изданию "Труд" оценил развитие отношений между странами. В КНР подчеркнули, что связи Пекина и Москвы выстояли перед серьезными изменениями на международной арене и в настоящий момент они обладают большой жизненной силой, передает ТАСС.

Ранее Сергей Лавров заявил, что ткань двустороннего взаимодействия России и Китай столь плотная, что третьим силам буквально некуда "вбивать клин".